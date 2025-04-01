Чиновник брал взятки от водителей грузовых машин за перемещение по Жамбылской области
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Осужден и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
Чиновник признан виновным в неоднократном получении взяток от 100 до 450 тысяч тенге от владельцев и водителей грузовых автомашин за беспрепятственное перемещение по территории области.
"Мамыров, помимо дачи взятки, выступил посредником в получении взятки Кемеловым от Абдуллаева и Канатова. Кемелову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, Мамырову – 3 года лишения свободы, взяткодателям Абдуллаеву и Канатову – штраф в размере 5,6 млн тенге каждому", - говорится в сообщении Антикора.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.
Судебный акт не вступил в законную силу.
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