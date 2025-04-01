Осужден и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

Чиновник признан виновным в неоднократном получении взяток от 100 до 450 тысяч тенге от владельцев и водителей грузовых автомашин за беспрепятственное перемещение по территории области.

"Мамыров, помимо дачи взятки, выступил посредником в получении взятки Кемеловым от Абдуллаева и Канатова. Кемелову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, Мамырову – 3 года лишения свободы, взяткодателям Абдуллаеву и Канатову – штраф в размере 5,6 млн тенге каждому", - говорится в сообщении Антикора.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

Судебный акт не вступил в законную силу.

