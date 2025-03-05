Чингис Аринов проверил готовность Западно-Казахстанской области к паводкам
Глава ведомства встретился с представителями местных исполнительных органов.
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Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов прибыл в Западно-Казахстанскую область для проверки готовности региона к весенним паводкам, передаёт BaigeNews.kz.
Он осмотрел паводкоопасные участки, уделяя особое внимание пяти районам и пойменным территориям в Уральске, где в прошлом году были зафиксированы подтопления.
Министр ознакомился с мерами по предотвращению паводков, такими как вывоз снега, бурение лунок для ослабления льда, ледорезные работы и покос камыша.
"Подготовка к паводковому периоду требует максимальной концентрации и слаженности действий всех служб для обеспечения безопасности населения", — отметил министр в ходе рабочей поездки.
Глава ведомства также встретился с представителями местных исполнительных органов, обсудив совместные усилия и меры, которые предпринимаются для защиты населения и улучшения готовности региона к паводковому периоду. В ходе встречи подчёркнута важность взаимодействия между различными государственными и местными структурами для эффективного решения возникающих проблем.
Чингис Аринов проверил готовность сил и средств ДЧС региона, осмотрел резервы аварийных материалов и оборудования. Он посетил инженерные сооружения, предназначенные для защиты населённых пунктов от угрозы наводнений, таких как районы вблизи реки Жайык и дачные участки в Уральске. Особое внимание уделено дамбе в селе Подстёпное Теректинского района, где для укрепления сооружений использованы геокаркасы и бетонированные откосы.
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