Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов прибыл в Западно-Казахстанскую область для проверки готовности региона к весенним паводкам, передаёт BaigeNews.kz.

Он осмотрел паводкоопасные участки, уделяя особое внимание пяти районам и пойменным территориям в Уральске, где в прошлом году были зафиксированы подтопления.

Министр ознакомился с мерами по предотвращению паводков, такими как вывоз снега, бурение лунок для ослабления льда, ледорезные работы и покос камыша.

"Подготовка к паводковому периоду требует максимальной концентрации и слаженности действий всех служб для обеспечения безопасности населения", — отметил министр в ходе рабочей поездки.

Глава ведомства также встретился с представителями местных исполнительных органов, обсудив совместные усилия и меры, которые предпринимаются для защиты населения и улучшения готовности региона к паводковому периоду. В ходе встречи подчёркнута важность взаимодействия между различными государственными и местными структурами для эффективного решения возникающих проблем.

Чингис Аринов проверил готовность сил и средств ДЧС региона, осмотрел резервы аварийных материалов и оборудования. Он посетил инженерные сооружения, предназначенные для защиты населённых пунктов от угрозы наводнений, таких как районы вблизи реки Жайык и дачные участки в Уральске. Особое внимание уделено дамбе в селе Подстёпное Теректинского района, где для укрепления сооружений использованы геокаркасы и бетонированные откосы.