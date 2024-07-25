Chevrolet Camaro сгорел в Карагандинской области
Сегодня, 12:39
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Сегодня, 12:39Сегодня, 12:39
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Chevrolet Camaro загорелся и почти полностью сгорел в Карагандинской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДЧС области.
"Инцидент произошел в городе Абай. Пожар в легковом автомобиле ликвидирован силами МЧС за 10 минут с момента вызова. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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