Четырёхполосные дороги с разделителем построят в Казахстане
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Министерство транспорта РК продолжит улучшать технические параметры автомобильных дорог в целях уменьшения количества аварийно-опасных участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
На заседании правительства и.о. министра транспорта Талгат Ластаев сообщил, что между городами в будущем построят более четырёх тысяч километров республиканских автодорог с четырёхполосным движением - Жезказган-Караганда, Атырау-Уральск, Актобе-Кызылорда.
Он отметил, что для снижения аварийности нормативно закреплён вопрос по раздельному строительству дорог, что позволит снизить количество ДТП на временных объездных дорогах. Впервые эта норма будет реализована на проектируемых проектах Актобе-Карабутак-Улгайсын и Караганда-Жезказган.
Кроме того, Талгат Ластаев сообщил, что для предотвращения встречного столкновения автомобилей в Казахстане реконструировано три тысячи километров дорог республиканского значения с их переводом в первую техническую категорию и устройством разделительных полос и барьеров.
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