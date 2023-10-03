Четырёхполосные дороги с разделителем построят в Казахстане

Министерство транспорта РК продолжит улучшать технические параметры автомобильных дорог в целях уменьшения количества аварийно-опасных участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

На заседании правительства и.о. министра транспорта Талгат Ластаев сообщил, что между городами в будущем построят более четырёх тысяч километров республиканских автодорог с четырёхполосным движением - Жезказган-Караганда, Атырау-Уральск, Актобе-Кызылорда.

Он отметил, что для снижения аварийности нормативно закреплён вопрос по раздельному строительству дорог, что позволит снизить количество ДТП на временных объездных дорогах. Впервые эта норма будет реализована на проектируемых проектах Актобе-Карабутак-Улгайсын и Караганда-Жезказган.

Кроме того, Талгат Ластаев сообщил, что для предотвращения встречного столкновения автомобилей в Казахстане реконструировано три тысячи километров дорог республиканского значения с их переводом в первую техническую категорию и устройством разделительных полос и барьеров.