Четырёхмесячного младенца вместе с матерью поместили в ИВС в Алматинской области

В изолятор временного содержания вместе с матерью, которую обвиняют в мошенничестве, поместили её четырёхмесячного сына. Об этом в социальных сетях сообщила уполномоченный по правам ребёнка Алматинской области Айгуль Есимбекова, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что у задержанной женщины четверо детей, младшему из них всего четыре месяца.

"Уполномоченный по правам детей, прокуратура, адвокат активно работают в направлении освобождении ребёнка по уголовному делу осуждённой Гульнур и её четырёхмесячного сына Ибрахима, которые находятся в ИВС. 29 июля 2024 года состоится аппеляционный суд об изменении меры пресечения на домашний арест и нахождении Ибрахима в безопасных условиях вместе с мамой", — сообщила Айгуль Есимбекова.

Она также подчеркнула, что вопрос находится под её личным контролем.