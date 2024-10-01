Четырёхлетний ребёнок погиб в недостроенном детсаду в Акмолинской области
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Подрядчика осудили за нарушение правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что в 2018 году в селе Тонкерис Акмолинской области директор ТОО начал строительство детского сада, но в 2021-м из-за отсутствия финансирования приостановил работы.
В один из летних дней 2023-го на территорию строительного объекта беспрепятственно проник четырёхлетний ребенок. Играя, он упал в колодец с водой и умер.
В Шортандинский райсуд уголовное дело в отношении обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть ребенка, поступило с процессуальным соглашением о признании вины.
Судом установлено, что директор ТОО не контролировал соблюдение техники безопасности при проведении работ, не обеспечил создание службы безопасности и охраны труда. Строительная площадка в населённом пункте не была ограждена; на территории объекта отсутствовала охрана; опасные зоны не были обозначены знаками безопасности; колодцы и другие выемки не закрыты крышками.
Гражданский иск потерпевшими в суде не заявлен.
"Подсудимый приговорён к трём годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в суде.
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