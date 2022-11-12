Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Талдыкоргане

Фото: BaigeNews.kz

Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Малыш погиб в ходе ДТП с участием автомашин марок BMW 530, ВАЗ-2114 и Toyota Chaser.

В ДТП пострадали 23-летний водитель ВАЗ-2114 и один из пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали.

Установлено, что BMW 530 управлял 42-летний местный житель, который на улице Ракишева допустил столкновение с ВАЗ-2114, а также ударил припаркованную машину Toyota Chaser.

Согласно медицинскому освидетельствованию водитель немецкой иномарки находился в алкогольном опьянении. Мужчина доставлен в городскую полицию и помещён под стражу. Начато досудебное расследование.