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BaigeNews.kz Сегодня, 02:05
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Фото: BaigeNews.kz

Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Талдыкоргане

Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК. 

Малыш погиб в ходе ДТП с участием автомашин марок BMW 530, ВАЗ-2114 и Toyota Chaser.

В ДТП пострадали 23-летний водитель ВАЗ-2114 и один из пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали.

Установлено, что BMW 530 управлял 42-летний местный житель, который на улице Ракишева допустил столкновение с ВАЗ-2114, а также ударил припаркованную машину Toyota Chaser. 

Согласно медицинскому освидетельствованию водитель немецкой иномарки находился в алкогольном опьянении. Мужчина доставлен в городскую полицию и помещён под стражу. Начато досудебное расследование.

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#происшествие #дтп #смерть #ребенок
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:05
35
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