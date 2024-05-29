  • 29 Мая, 12:08
  • BAIGENEWS

Четырёхлетний ребенок выпал из окна в Мангистауской области

Сегодня, 10:35
АВТОР
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rusdialog.ru Сегодня, 10:35
Сегодня, 10:35
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Фото: rusdialog.ru

Малолетний ребенок выпал из окна в селе Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"28 мая 2024 года в 21:40 часов в селе Бейнеу, оставшись без присмотра взрослых, со второго этажа жилого дома выпал ребенок 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

Ребёнок был доставлен в районную больницу. После осмотра врачей он был отпущен домой.

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