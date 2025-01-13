Данный факт зарегистрирован в Южном отделе полиции г. Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной Департаменте полиции.

"Несовершеннолетний с травмами госпитализирован в больницу. В связи с чем, после излечения на основании истории болезни будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Также в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

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