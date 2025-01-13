Четырёхлетний мальчик травмировался в игровом центре в Павлодаре
Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
115Фото: bangkokbook.ru
Данный факт зарегистрирован в Южном отделе полиции г. Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной Департаменте полиции.
"Несовершеннолетний с травмами госпитализирован в больницу. В связи с чем, после излечения на основании истории болезни будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Также в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
Напомним, 29 детей пострадали на ледяных горках в Костанае.
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