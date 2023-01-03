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Лента новостей

pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:17
184
Сегодня, 05:17
184
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Четырёхлетнего ребёнка спасли из горящей квартиры в Семее

В горящей квартире в одном из домов Семея нашли четырёхлетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Абайской области.

2 января в 17:16 на номер 112 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Шакарима горит квартира.

По прибытию пожарных на место вызова стало известно, что квартира находится на пятом этаже. 

"Горели личные вещи, мебель, оргтехника, оконный блок на общей площади пять квадратных метров. В ходе разведки произвели разбор конструкции стены, тем самым Искаков Ермек командир отделения СПЧ-1 спас ребёнка 2018 года рождения, которого доставили в детскую областную больницу. На данный момент состояние ребенка тяжёлое, он находится под наблюдением врачей", - сообщили в ДЧС.

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#Пожар #ребенок #квартиры #Семей #происшествие
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:17
184
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