Лента новостей
- В Казахстане определили топ-25 востребованных профессий до 2030 года 06:29 2
- Четырёхлетнего ребёнка спасли из горящей квартиры в Семее 05:17 184
- В Актау установят блочно-модульные котельные 04:43 267
- Европарламент лишит неприкосновенности двух депутатов 03:33 440
- В ближайшие 8 лет спрос на наёмных работников в Казахстане составит почти 2 млн человек 02:45 313
- В Узбекистане ещё один ребёнок отравился сиропом от ОРВИ 01:51 510
- Уральск утопает в талых водах 00:37 495
- В четырёх регионах Казахстана закрыта часть автодорог 02.01.2023 381
- Скончалась известный казахстанский журналист 02.01.2023 1691
- Рыбак чуть не провалился под лёд вместе с микроавтобусом на Капшагайском водохранилище 02.01.2023 342
- Звезда Marvel попал в реанимацию из-за последствий снежного шторма в США 02.01.2023 412
- Минздрав рекомендовал казахстанцам устроить постновогоднюю разгрузку 02.01.2023 410
- Опять метель: штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов страны 02.01.2023 488
- О состоянии пострадавших пассажиров авиарейса Ташкент — Алматы рассказали врачи 02.01.2023 1145
- Где в Казахстане родилось больше всего малышей в первый день 2023 года 02.01.2023 563
- 19-летняя студентка спасла мужчину из горящего дома в Петропавловске 02.01.2023 560
- Не потому что проиграл: Дамир Исмагулов прокомментировал завершение своей карьеры 02.01.2023 462
- Попали в турбулентность: стало известно о состоянии пострадавших в самолёте Air Astanа 02.01.2023 1296
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 1151
- Политолог высказался о составе Конституционного суда 02.01.2023 530
- Казахстанских учителей со стажем 30 и более лет освободили от НКТ 02.01.2023 835
- Летевший в Алматы самолёт попал в зону сильной турбулентности. Есть пострадавшие 02.01.2023 1445
- Рыбакина одержала первую в этом году победу в Австралии 02.01.2023 453
- Имена, лица и открытия: что оставил после себя 2022 год в культуре 02.01.2023 366
- Аймагамбетов рассказал, как привил своим детям любовь к чтению 02.01.2023 496
- Два вертолёта столкнулись в Австралии. Погибли четыре человека 02.01.2023 442
- Токаев подписал закон о растительном мире 02.01.2023 522
- Ехавший в Актобе астанчанин потерял машину и едва не замёрз в степи 02.01.2023 1741
- Папу Римского Бенедикта XVI похоронят 5 января 02.01.2023 583
- Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовали в Казахстане 02.01.2023 587
- Президент Казахстана подписал ряд указов 02.01.2023 786
- Два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области 02.01.2023 565
- Головкин номинирован на "Лучший бой года" 02.01.2023 590
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 2235
- Суточная заболеваемость ковидом снизилась в праздники в Казахстане 02.01.2023 441
- Выпускница "Болашака" следит за тюленями с помощью датчиков собственного изобретения 02.01.2023 867
- Франция обязала прибывших из Китая сдавать ПЦР-тест 02.01.2023 423
- Портрет наркодиллера собрали павлодарские школьники в необычном квесте 02.01.2023 517
- "Казах" объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем 02.01.2023 656
- Неблагоприятные метеоусловия 2 января будут в Алматы 02.01.2023 17272
- В МВФ заявили, что половина ЕС окажется в рецессии 02.01.2023 523
- Полицейские Жетысу помогают путникам, застрявшим в непогоду на заснеженных дорогах 02.01.2023 555
- Боец UFC и бывший тренер детей Кадырова умер в 31 год 02.01.2023 1665
- Школьники из Актобе собрали подарки для нуждающихся 02.01.2023 835
- "Относятся к нам, как ко вторым-третьим сортам": Жалгас Жумагулов раскрыл шокирующую правду о UFC 02.01.2023 30637
- Казахстанское кино стало лидером рейтинга по просмотрам 02.01.2023 863
- Кто оплатил праздничный салют в Астане 02.01.2023 15421
- Подросток из Уральска рассказала, каково быть американской старшеклассницей 01.01.2023 2335
- Казахстанские теннисисты вылетели с исторического турнира 01.01.2023 583
- Золотая медаль и коррекция зрения: Бибисара Асаубаева подвела личные итоги года 01.01.2023 5065
- Имангали Тасмагамбетов назначен генеральным секретарём ОДКБ 01.01.2023 1027
- Дождь, метель и гололёд: несколько дней непогоды ожидаются в Казахстане 01.01.2023 687
- Беспилотные автобусы запустили в Корее 01.01.2023 711
- Австралия и Таиланд: где сыграют казахстанские теннисисты на предстоящей неделе 01.01.2023 573
- Заблудились на тракторе в степи: двух сельчан спасли в Костанайской области 01.01.2023 835
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 831
- Нефтяная компания в Жанаозене отреагировала на видеообращение рабочих 01.01.2023 3138
- Кукушкин начал 2023 год с поражения 01.01.2023 519
- В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей 01.01.2023 757
- "Трамвай безопасности" запустили в Павлодаре 01.01.2023 734
- Трогательным видео спасения котёнка в Жезказгане поделились пожарные 01.01.2023 569
- Новогодняя ёлка сгорела в Кызылорде 01.01.2023 731
- Токаев подписал закон о развитии агломерации 01.01.2023 659
- Три малыша появились на свет в столичном роддоме в новогоднюю ночь 01.01.2023 1045
- Иномарка перевернулась недалеко от Талдыкоргана. Погибли два человека 01.01.2023 733
- В английском городе отменили новогодний салют из-за моржа 01.01.2023 832
- Астана примет легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor tour 01.01.2023 629
- Заблудившихся рыбаков и пастуха искали карагандинские спасатели в новогоднюю ночь 01.01.2023 741
- Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску 01.01.2023 742
- Спас четверых из задымленной многоэтажки: в Павлодаре наградили пожарного 01.01.2023 682
- Коронавирусом за сутки заразились 180 казахстанцев 01.01.2023 713
- Пенсии, зарплаты, интернет. Что изменится для казахстанцев в 2023 году 01.01.2023 13951
- Президент поблагодарил работавших в новогоднюю ночь казахстанцев 01.01.2023 726
- Под видом "тайного Санты" могут скрываться мошенники — эксперт 01.01.2023 690
- Неблагоприятные метеоусловия 1 января ожидаются в Костанае 01.01.2023 978
- Рыбакина узнала свою первую соперницу в новом году 01.01.2023 689
- Telegram в 2023 году обгонит WhatsApp по числу скачиваний в Европе - исследование 01.01.2023 722
- Токаев подарил микроавтобус детдому ВКО 01.01.2023 750
- Тимофей Скатов принёс первую победу Казахстану на турнире United Cup 01.01.2023 760
- В Астане в ценовом сговоре подозревают молочных производителей 01.01.2023 1020
Четырёхлетнего ребёнка спасли из горящей квартиры в Семее
В горящей квартире в одном из домов Семея нашли четырёхлетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Абайской области.
2 января в 17:16 на номер 112 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Шакарима горит квартира.
По прибытию пожарных на место вызова стало известно, что квартира находится на пятом этаже.
"Горели личные вещи, мебель, оргтехника, оконный блок на общей площади пять квадратных метров. В ходе разведки произвели разбор конструкции стены, тем самым Искаков Ермек командир отделения СПЧ-1 спас ребёнка 2018 года рождения, которого доставили в детскую областную больницу. На данный момент состояние ребенка тяжёлое, он находится под наблюдением врачей", - сообщили в ДЧС.
-
Trend news
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 1150
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 2231
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 831
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 816
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 11508
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 2947
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1532
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 1016
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3611
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 6807
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 34935
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 40930
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1774
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1602
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1526
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1384
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1194
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2473
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1845
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 111370
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43729
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61906
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1716
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13214
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7186
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1912
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2255
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46344
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25475
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2462
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2556
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20534
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2162
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 8054
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47462
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 17138
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3590
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5716
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3283
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4428
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5693
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8472
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 4059
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46502
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3404
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4251
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10309
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 70123
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13735
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6735
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16374
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20366
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6223
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3775
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37562
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4189
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 5062
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49430
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9391
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13678
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5544
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56852
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4684
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23176
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11663
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6157
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4756
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7302
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6313
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 5097
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4993
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7836
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5455
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39505
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23510
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11790
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8967
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5911
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 32393
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47876
-
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 839
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 801
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 1088
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1273
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1837
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3566
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3602
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3602
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1979
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1894
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 2081
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1878
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1958
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2351
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 3016
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2796
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3314
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3180
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 3079
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4140
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 4046
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4391
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4860
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4797
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 5034
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4876
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 5023
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5686
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5804
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5971
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 6070
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5726
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6227
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5934
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 6014
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 6004
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6169
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6493
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6184
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6427
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6561
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6573
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6756
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7230
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7507
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7324
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7728
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7395
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7441
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7426
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7292
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7734
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 8044
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7679
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 26011
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 8113
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7844
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7874
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 13089
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8673
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17416
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15379
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15442
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16185
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14871
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19460
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 16043
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17572
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18695
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18119
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15618
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16143
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35445
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17247
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20370
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16229
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17427
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 18007
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19525
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17416