Маленького ребёнка с пакетом вещей нашли на улице в Рудном. Взрослых рядом не было. Полиция разыскала мать мальчика, передаёт BaigeNews.kz.

Из сообщения в соцсетях известно, что ребёнку четыре года. Он остался один на автобусной остановке.