  • 13 Декабря, 18:54
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Четырёхлетнего малыша оставили на остановке в Рудном

В полиции сообщили подробности происшествия.

Сегодня, 16:39
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
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Фото: baigenews.kz

Маленького ребёнка с пакетом вещей нашли на улице в Рудном. Взрослых рядом не было. Полиция разыскала мать мальчика, передаёт BaigeNews.kz.

Из сообщения в соцсетях известно, что ребёнку четыре года. Он остался один на автобусной остановке.

"Полиция нашла мать ребёнка. Она привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Сейчас мальчик находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

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