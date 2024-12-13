Четырёхлетнего малыша оставили на остановке в Рудном
В полиции сообщили подробности происшествия.
Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
161Фото: baigenews.kz
Маленького ребёнка с пакетом вещей нашли на улице в Рудном. Взрослых рядом не было. Полиция разыскала мать мальчика, передаёт BaigeNews.kz.
Из сообщения в соцсетях известно, что ребёнку четыре года. Он остался один на автобусной остановке.
"Полиция нашла мать ребёнка. Она привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Сейчас мальчик находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.