  • 24 Августа, 16:50
  • BAIGENEWS

Четырёхлетнего мальчика спасли в Кокшетау

Сегодня, 15:34
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кадр видео Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
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Фото: кадр видео

Спасатели МЧС пришли на помощь четырёхлетнему ребёнку, запертому в квартире в одной из многоэтажек Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Оставшись без присмотра взрослых мальчик закрылся в квартире. Спасатели с помощью трёхколенной лестницы проникли в окно квартиры второго этажа. Малыша благополучно передали родителям. Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался", — говорится в сообщении.

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