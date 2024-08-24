Четырёхлетнего мальчика спасли в Кокшетау

Спасатели МЧС пришли на помощь четырёхлетнему ребёнку, запертому в квартире в одной из многоэтажек Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Оставшись без присмотра взрослых мальчик закрылся в квартире. Спасатели с помощью трёхколенной лестницы проникли в окно квартиры второго этажа. Малыша благополучно передали родителям. Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался", — говорится в сообщении.