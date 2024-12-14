  • 14 Декабря, 06:13
  • BAIGENEWS

Четырёхлетнего мальчика бросили на остановке в Рудном

Мать ребёнка нашли, её привлекут к ответственности.

Сегодня, 04:30
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:30
Сегодня, 04:30
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Рудном на автобусной остановке прохожие нашли четырёхлетнего мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iagorod.kz.

Сообщается, что информация о найденном малыше появилась в социальных сетях. Горожане писали, что с собой у мальчика был пакет вещей, а в кармане была записка предположительно с данными его матери. Ребёнок сказал, что он из Степногорска, а зовут его Ынтымак.

13 декабря полиция сообщила, что мать ребёнка нашли, её привлекут к ответственности.

"Сейчас мальчик находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – отметили в полиции.

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