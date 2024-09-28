Четырёхэтажный торговый дом загорелся в Актобе
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
81Фото: МЧС РК
Актюбинские огнеборцы получили сообщение о пожаре в одном из городских торговых домов в районе Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Прибывшие на место пожарные установили, что в отдельно стоящем четырёхэтажном торговом доме происходит горение предметов на цокольном этаже с переходом огня на первый этаж здания. Силами ДЧС пожар ликвидирован на площади 70 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.
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