  • 28 Сентября, 09:03
  • BAIGENEWS

Четырёхэтажный торговый дом загорелся в Актобе

Сегодня, 08:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Фото: МЧС РК

Актюбинские огнеборцы получили сообщение о пожаре в одном из городских торговых домов в районе Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Прибывшие на место пожарные установили, что в отдельно стоящем четырёхэтажном торговом доме происходит горение предметов на цокольном этаже с переходом огня на первый этаж здания. Силами ДЧС пожар ликвидирован на  площади 70 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.

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