  • 26 Июня, 17:30
  • BAIGENEWS

Четырёхдневная рабочая неделя: кто в Казахстане может воспользоваться нормой

Сегодня, 17:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
43
Фото: pixabay

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о 4-дневной рабочей неделе в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. По ее словам, многие зависит от сферы занятости людей. 

"Эта норма сидит уже в Трудовом кодексе. Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время, например, гостиницы могут оформить, что человек 4 дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, наплыв посетителей, то они могут увеличить это до 6 дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться. Рабочее время тоже должно соблюдаться", - сказала в кулуарах Мажилиса Тамара Дуйсенова.

По ее словам, переход на такой формат работы зависит от сферы деятельности каждого работника.

"Я думаю, это те, кто оказывает услуги: в сфере туризма, гостиничного бизнеса, услуг. Эти сферы могут спокойно в этом направлении работать", – резюмировала она.

Самое читаемое

Наверх