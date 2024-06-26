Четырёхдневная рабочая неделя: кто в Казахстане может воспользоваться нормой

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о 4-дневной рабочей неделе в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. По ее словам, многие зависит от сферы занятости людей.

"Эта норма сидит уже в Трудовом кодексе. Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время, например, гостиницы могут оформить, что человек 4 дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, наплыв посетителей, то они могут увеличить это до 6 дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться. Рабочее время тоже должно соблюдаться", - сказала в кулуарах Мажилиса Тамара Дуйсенова.

По ее словам, переход на такой формат работы зависит от сферы деятельности каждого работника.