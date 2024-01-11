Четырёх судей Верховного суда освободили от должностей в Казахстане

Под председательством Спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты. Депутаты рассмотрели вопрос об освобождении от должностей ряда судей Верховного Суда, кандидатуры которых были представлены Президентом страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

"Ербол Исмаилов, Акылтай Касимов, Альфия Савинова и Айгуль Сапарова освобождены от должностей судей Верховного Суда. Соответствующее решение было принято сенаторами в ходе рассмотрения представления Президента страны" - говорится в сообщении.

Кандидатуры были предварительно обсуждены на заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.