Четырёх рыбаков унесло течением на озере Балхаш
Сегодня, 12:03
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Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
74Фото: скриншот
На озере Балхаш в Актогайском районе произошло спасение 4 рыбаков, которые оказались в сложной ситуации на озере Балхаш. Они находились на лодке и не могли самостоятельно добраться до берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
“В течение 30 минут спасатели нашли рыбаков на лодке, приняли их на спасательный борт и доставили на берег. Никто из рыбаков не пострадал и им не понадобилась медицинская помощь”, - говорится в сообщении.
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