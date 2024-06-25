Четырёх рыбаков унесло течением на озере Балхаш

На озере Балхаш в Актогайском районе произошло спасение 4 рыбаков, которые оказались в сложной ситуации на озере Балхаш. Они находились на лодке и не могли самостоятельно добраться до берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

“В течение 30 минут спасатели нашли рыбаков на лодке, приняли их на спасательный борт и доставили на берег. Никто из рыбаков не пострадал и им не понадобилась медицинская помощь”, - говорится в сообщении.