  • 13 Апреля, 01:07
  • BAIGENEWS

Четырёх пешеходов сбил водитель авто в Атбасаре

Среди пострадавших трое взрослых и семилетний ребёнок.

Сегодня, 00:11
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 00:11
Сегодня, 00:11
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Атбасаре водитель легкового автомобиль сбил четырёх пешеходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Авария произошла 12 апреля. 

"В результате ДТП четыре пешехода с различными травмами госпитализированы. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – сообщили в полиции.

По данным Nayzakokshe, среди пострадавших трое взрослых и семилетний ребёнок.

В ДП напомнили, что для предотвращения подобных происшествий водителям важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние авто.

 
 
 
 
 
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Публикация от Nayza Kokshe (@nayzakokshe)

 

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