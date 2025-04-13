В Атбасаре водитель легкового автомобиль сбил четырёх пешеходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Авария произошла 12 апреля.

"В результате ДТП четыре пешехода с различными травмами госпитализированы. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – сообщили в полиции.

По данным Nayzakokshe, среди пострадавших трое взрослых и семилетний ребёнок.

В ДП напомнили, что для предотвращения подобных происшествий водителям важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние авто.