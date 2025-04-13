Четырёх пешеходов сбил водитель авто в Атбасаре
Среди пострадавших трое взрослых и семилетний ребёнок.
Сегодня, 00:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:11Сегодня, 00:11
173Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Атбасаре водитель легкового автомобиль сбил четырёх пешеходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
Авария произошла 12 апреля.
"В результате ДТП четыре пешехода с различными травмами госпитализированы. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – сообщили в полиции.
По данным Nayzakokshe, среди пострадавших трое взрослых и семилетний ребёнок.
В ДП напомнили, что для предотвращения подобных происшествий водителям важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние авто.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Фан-зона за сотню: билеты на Дженнифер Лопес уже перепродают с наценкой на OLX
- Полиция отреагировала на слухи о маньяке в Коктале
- Казахстанские миротворцы сменили контингент на Голанских высотах
- Два человека умерли после уколов в процедурных кабинетах в Таразе
- Прокуроры защитили права более двух тысяч пользователей такси в Жамбылской области