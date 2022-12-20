Четырёх павлодарцев осудили за групповое изнасилование

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В Павлодаре вынесли приговор обвиняемым в групповом инасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Обстоятельства дела неизвестны, судебное заседание было закрытым. На скамье подсудимых оказались четверо: двоим из них 31 год, другим – 30 лет.

По данным пресс-службы городского суда, прокурор просил приговорить одного из обвиняемых к 11 годам и шести месяцам лишения свободы, двоих – к 11 годам, одного – к девяти. Потерпевшая и её представитель настаивали на максимальном наказании для троих подсудимых, последнего они простили, он же частично признал вину.

В суде напомнили, что за групповое изнасилование по предварительному сговору предусмотрено лишение свободы от девяти до 12 лет. Смягчающим обстоятельством для одного из подсудимых стало наличие ребёнка, для второго – частичное признание. Отягчающим посчитали то, что преступление павлодарцы совершили в алкогольном опьянении. Фигурантам дела суд назначил девять лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.