Четырёх человек вызволили спасатели из снежного заноса в Жетысу

Спасатели вызволили из снежного заноса четырёх человек в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Автомобиль с людьми застрял в снегу ночью на автодороге республиканского значения Кабанбай-Ушбулак в Алакольском районе.

На место незамедлительно выехали спасатели. Граждане спасены и сопровождены до ближайшего населённого пункта.