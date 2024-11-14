Четырёх человек вызволили спасатели из снежного заноса в Жетысу
Сегодня, 07:49
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Сегодня, 07:49Сегодня, 07:49
80Фото: скриншот видео
Спасатели вызволили из снежного заноса четырёх человек в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Автомобиль с людьми застрял в снегу ночью на автодороге республиканского значения Кабанбай-Ушбулак в Алакольском районе.
На место незамедлительно выехали спасатели. Граждане спасены и сопровождены до ближайшего населённого пункта.
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