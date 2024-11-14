  • 14 Ноября, 08:27
  • BAIGENEWS

Четырёх человек вызволили спасатели из снежного заноса в Жетысу

Сегодня, 07:49
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 07:49
Сегодня, 07:49
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Фото: скриншот видео

Спасатели вызволили из снежного заноса четырёх человек в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Автомобиль с людьми застрял в снегу ночью на автодороге республиканского значения Кабанбай-Ушбулак в Алакольском районе.

На место незамедлительно выехали спасатели. Граждане спасены и сопровождены до ближайшего населённого пункта. 

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