Четырёх человек унесло на плоту в Каспийское море
Сегодня, 17:00
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Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
295Фото: supersnimki.ru
Сотрудники ЧС спасли четырёх мужчин, которые вышли на самодельной доске в Каспийское море и не смогли самостоятельно выбраться на берег, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, двое спасателей проводили агитационных мероприятия, когда заметили плот. Двое мужчин 1987 и двое 1994 годов рождения вышли в Каспийское море на самодельной доске. Их унесло нагонным ветром в открытое море на два километра от берега, и они не смогли самостоятельно выбраться на берег.
ЧС-ники вытащили их на берег. В медицинской помощи спасённые не нуждались.
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