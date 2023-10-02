Четырёх человек унесло на плоту в Каспийское море

Сотрудники ЧС спасли четырёх мужчин, которые вышли на самодельной доске в Каспийское море и не смогли самостоятельно выбраться на берег, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, двое спасателей проводили агитационных мероприятия, когда заметили плот. Двое мужчин 1987 и двое 1994 годов рождения вышли в Каспийское море на самодельной доске. Их унесло нагонным ветром в открытое море на два километра от берега, и они не смогли самостоятельно выбраться на берег.

ЧС-ники вытащили их на берег. В медицинской помощи спасённые не нуждались.