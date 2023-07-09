Четырёх человек спасли Актюбинские спасатели

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В субботу, 8 июля, спасатели вели поиски граждан, которых унесло течением в районе базы отдыха "Тропикана" города Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

На катамаране было 3 человека. Силами спасателей были спасены двое 14-летних подростков и 20-летний мужчина сообщили в ДЧС Актюбинской области.

Возвращаясь на берег спасатели увидели плавающего, который уплыл от берега и не мог добраться.

Со спасенными проведена профилактическая беседа по безопасности на воде.