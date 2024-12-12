Четырьмя голами завершился первый тайм матча "Астана" — "Челси"
Ведут англичане.
Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
122Фото: ФК Астана
В Алматы проходит матч пятого тура общего этапа Лиги конференций. "Астана" принимает английский "Челси", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
После первого тайма "Астана" уступает со счётом 1:3. Дубль у "Челси" оформил Марк Гиу: он забил на 14-й и 19-й минутах, а перед перерывом, на 39-й, отличился Ренату Вейга, затем на 45-й отметился Марин Томасов.
"Астана" вышла на эту игру в таком составе: Сейсен, Бартолец, Калаица, Казуколовас, Вороговский, Эбонг, Чинеду, Томасов, Марочкин, Камара, Аманович.
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