В Алматы проходит матч пятого тура общего этапа Лиги конференций. "Астана" принимает английский "Челси", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

После первого тайма "Астана" уступает со счётом 1:3. Дубль у "Челси" оформил Марк Гиу: он забил на 14-й и 19-й минутах, а перед перерывом, на 39-й, отличился Ренату Вейга, затем на 45-й отметился Марин Томасов.

"Астана" вышла на эту игру в таком составе: Сейсен, Бартолец, Калаица, Казуколовас, Вороговский, Эбонг, Чинеду, Томасов, Марочкин, Камара, Аманович.