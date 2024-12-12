В Актюбинской области завершили основные работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Актобе – Кандыагаш" протяженностью 96 км, передаёт BaigeNews.kz. На участке дороги введено движение по четырёхполосной трассе.



Общая протяженность автомобильных дорог в Актюбинской области составляет 1869 км. Из них за последние годы 117 км было охвачено реконструкцией, а на 280 км выполнен средний ремонт. Основное внимание уделено развитию транспортного коридора "Актобе – Кандыагаш", являющегося частью автомобильной дороги республиканского значения "Актобе – Атырау – гр. РФ (на Астрахань)".



Этот коридор представляет собой ключевой маршрут, стратегически важный как для региона, так и для всей страны. Он соединяет Республику Казахстан с Российской Федерацией, предоставляя выход на Астрахань.