Четырехлетний ребёнок выпал из окна четвертого этажа в Астане
Сегодня, 05:25
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Сегодня, 05:25Сегодня, 05:25
74Фото: МЧС РК
Инцидент произошел сегодня в районе Сарыарка города Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
За жизнь мальчика борются врачи.
"Не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты; установите на окна блокираторы; не ставьте к окнам диваны и стулья. Москитные сетки не уберегут от падения", - в очередной раз напоминает МЧС.
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