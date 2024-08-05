  • 5 Августа, 05:59
  • BAIGENEWS

Четырехлетний ребёнок выпал из окна четвертого этажа в Астане

Сегодня, 05:25
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 05:25
Сегодня, 05:25
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Фото: МЧС РК

Инцидент произошел сегодня в районе Сарыарка города Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

За жизнь мальчика борются врачи.

"Не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты; установите на окна блокираторы; не ставьте к окнам диваны и стулья. Москитные сетки не уберегут от падения", - в очередной раз напоминает МЧС.

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