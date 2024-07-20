Четырёхлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Косшы

В Акмолинской области из окна второго этажа выпал четырёхлетний малыш. Ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл сегодня в Косшы на территории многоэтажного жилого дома.

"Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

В МЧС в очередной раз попросили казахстанцев не оставляйть маленьких детей без присмотра и не разрешать им одним выходить на балкон. Спасатели напомнили, что москитные сетки не предназначены для защиты от падений.