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Четырёхлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Косшы

Сегодня, 12:06
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06
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Фото: МЧС РК

В Акмолинской области из окна  второго этажа выпал четырёхлетний малыш. Ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл сегодня в Косшы на территории многоэтажного жилого дома. 

"Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

В МЧС в очередной раз попросили казахстанцев не оставляйть маленьких детей без присмотра и не разрешать им одним выходить на балкон. Спасатели напомнили, что москитные сетки не предназначены для защиты от падений. 

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