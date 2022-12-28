Четырехлетний мальчик пропал в Актобе

В Актобе объявлен в розыск четырёхлетний Данил Ахунов. Мальчик пропал утром со двора дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"28 декабря в 9:35 на телефон 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что со двора дома №59 по улице Казангапа в Актобе пропал Данил Ахунов 2018 года рождения. Приметы: рост примерно 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коричневого цвета", - сообщили в полиции.

Мальчик одет в куртку оранжевого цвета с капюшоном, вязанную шапочку сине-белого цвета с синим бубенчиком, обувь замшевую синего цвета.

К поискам привлекли наряды полиции, военнослужащих Нацгвардии РК и волонтёров.

Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефонам 102 или 8-771-785-1058.