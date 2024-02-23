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Четырех без вести пропавших людей нашли в Актюбинской области

Сегодня, 10:30
АВТОР
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скриншот Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: скриншот

Спасатели Актюбинской области и волонтеры нашли пропавших без вести 4 человек, отправившихся на поиски лошади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, 21 февраля в 09:00 4 человека на легковом автомобиле выехали на поиски лошади в направлении сельского округа Батпакколь и пропали без вести.

"Пропавшие были найдены 22 февраля в 11:00 в 300 км от города Кандыагаш. Спасатели вызволили их легковой автомобиль из сугроба и доставили людей в село Кокпекты", - говорится в сообщении.

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