Четырех без вести пропавших людей нашли в Актюбинской области

Спасатели Актюбинской области и волонтеры нашли пропавших без вести 4 человек, отправившихся на поиски лошади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, 21 февраля в 09:00 4 человека на легковом автомобиле выехали на поиски лошади в направлении сельского округа Батпакколь и пропали без вести.