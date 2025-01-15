Четыре жителя Кызылординской области задержаны с 19 тушами сайгаков
По этому факту проводится досудебное расследование.
Сегодня, 21:17
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Сегодня, 21:17Сегодня, 21:17
119Фото: polisia.kz
В Кызылординской области задержали браконьеров с 19 тушами сайгаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.
"Сотрудники отдела полиции Аральского района Кызылординской области в ходе осмотра транспортного средства задержанных на заднем сиденье обнаружили незарегистрированное оружие, прожектор, 2 рации марки PUXIN, канатную веревку. В принципе внедорожника обнаружены туши 19 сайгаков", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемых суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, численность сайгаков выросла почти до 3 млн особей в Казахстане.
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