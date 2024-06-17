Четыре землетрясения произошли в Грузии в один день

В Грузии в воскресенье произошло четыре землетрясения, эпицентры находились в регионе Рача-Лечхуми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга, первое землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в первой половине дня в девяти километрах от города Они.

Второй случай произошёл спустя два часа в 10 километрах от города Они, его магнитуда составила 4,7. Третье и четвёртое землетрясение магнитудами 4,4 и 3,3 произошли в 7 и 12 километрах от города Они во второй половине дня.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

13 июня жители Алматы и Талгара ощутили землетрясение. Его эпицентр был расположен на границе с Кыргызстаном в 34 км на юге-восток от Алматы.