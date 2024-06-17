Четыре землетрясения произошли в Грузии в один день
Сегодня, 04:21
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Сегодня, 04:21Сегодня, 04:21
120Фото: pxhere.com
В Грузии в воскресенье произошло четыре землетрясения, эпицентры находились в регионе Рача-Лечхуми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга, первое землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в первой половине дня в девяти километрах от города Они.
Второй случай произошёл спустя два часа в 10 километрах от города Они, его магнитуда составила 4,7. Третье и четвёртое землетрясение магнитудами 4,4 и 3,3 произошли в 7 и 12 километрах от города Они во второй половине дня.
О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
13 июня жители Алматы и Талгара ощутили землетрясение. Его эпицентр был расположен на границе с Кыргызстаном в 34 км на юге-восток от Алматы.
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