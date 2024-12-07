В Макатском районе Атырауской области с рельсов сошли четыре вагона, рассыпалась сера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau ONLINE.

Вагоны принадлежат филиалу "ЖТ Атырау бөлімшесі" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

В результате происшествия сера, находившаяся в вагонах, оказалась на земле. Экологи приступили к работам по восстановлению вагонов, ведется расследование причин аварии.

На место выехали сотрудники Департамента экологии Атырауской области для проведения осмотра и отбора проб.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области совместно с лабораторией Национального экспертного центра провел проверку радиационного фона в районе происшествия.

"Отклонений не выявлено. Пострадавших и жертв нет, угрозы для жизни и здоровья населения не зафиксировано. Владельцам груза выдано предписание на устранение нарушений, включая сбор рассыпавшейся серы, — сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля", — сообщили в ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыли силы АО "КТЖ" (40 человек, 3 единицы техники, 1 восстановительный и 1 пожарный поезд), а также службы гражданской защиты района, подразделения ДЧС, департамент полиции и транспортная прокуратура.