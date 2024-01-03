Четыре уголовных дела возбудили за незаконную вырубку елей в Казахстане

Более 400 фактов незаконной продажи елей выявили полицейские в Казахстане в предновогодние дни. Возбуждено четыре уголовных дела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Итоги оперативно-профилактического мероприятия “Ель” подвели в МВД. Сотрудники полиции провели свыше 2,6 тысячи рейдов.

"Выявлено порядка 700 административных правонарушений, в том числе 12 фактов незаконной порубки, 425 случаев реализации деревьев в неустановленных местах, 302 нарушения правил содержания и защиты зелёных насаждений. Возбуждено четыре уголовных дела", - сообщили в МВД.

В Таразе задержан мужчина, выкравший ель с территории частного дома. Ночью он спилил двухметровое дерево в чужом дворе, чем причинил материальный ущерб в размере 200 тысяч тенге. По словам задержанного, ель он привёз к себе домой для празднования Нового года.

По факту начато досудебное расследование по статье “Кража”.