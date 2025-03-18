Четыре тысячи казахстанцев вложились в финпирамиду Nazira Gold и прогорели
На деньги вкладчиков организаторы купили машины, дома и квартиры.
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В Шымкенте сотрудники Департамента экономических расследований (АФМ) пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Nazira Gold, которая обещала вкладчикам доходность от 20 до 40% в месяц на вложенные средства. Однако вместо того, чтобы зарабатывать на продаже ювелирных изделий, выплаты осуществлялись за счет привлеченных новых участников, передает BaigeNews.kz.
Финансовая пирамида привлекла более 4 тыс вкладчиков, что привело к значительным финансовым потерям у граждан. В ходе расследования были изъяты преступные доходы, включая 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий на сумму более 300 млн тенге.
Подозреваемые приобрели за счет преступных средств несколько объектов недвижимости, включая две квартиры и жилой дом, а также 10 автомобилей. На данный момент они помещены под стражу на два месяца, и расследование продолжается.
Департамент экономических расследований напоминает гражданам о бдительности и предостерегает от вложений в сомнительные финансовые организации. Для проверки компаний на наличие признаков финансовых пирамид был запущен телеграм-бот "Baiqa, piramida!".
Если вы или ваши близкие столкнулись с подобными схемами, необходимо обратиться в Департамент экономических расследований.
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