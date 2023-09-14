Четыре центнера с гектара: костанайские аграрии могут потерять половину урожая

Костанайские сельхозтоваропроизводители опасаются, что ситуация с потравой полей степными антилопами повторится, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Хозяйство Сергея Кошкодана в Наурзумском районе в этом году пострадало от нашествия сайги и саранчи. Аграрий говорит, что после того, как фермеры подняли шум, на местах были созданы комиссии по оценке ущерба, однако видимого результата их работа не принесла.

"По поручению министра сельского хозяйства были созданы комиссии на местном уровне, но это не комиссия, а одно только слово. Скорее рабочая группа из представителей акимата и меня. На деле они защитники сайги и саранчи. Я возил их, показывал поля. Но был краевой осмотр. Они говорят, ущерба же нет. Ну поедены края полей, а дальше они не ездили. Говорят, скажите, что ущерба нет. Такое ощущение, что только ради этого и приезжали. Ничего толком не исследовалось. По крайней мере такая ситуация у нас по Наурзумскому району. В Жангельдинском районе, например, подошли по-другому. Там есть и поля, где 1000 гектаров и больше пострадало, и это запротоколировано. Есть какие-то более-менее бумаги видимых потерь", - рассказывает Сергей Кошкодан.

Только к началу уборки аграрий может оценить предварительный ущерб от потравы сайгаками.

"Пока говорить о том, сколько именно площадей пострадало, без точных подсчетов не буду. Мы только 20 процентов полей убрали. Не дошли еще до тех, где были сильные потери. Но по урожайности уже есть точные цифры. Там, где прошлась саранча и сайга, собрали всего 4 центнера с гектара. Там, где удалось обработать от саранчи и спасти от сайги, урожайность 8 центнеров. Вот и противопоставьте 4 и 8 центнеров. Урожай на пострадавших полях ниже на 50 процентов, чем на нетронутых", - говорит сельхозпроизводитель.

Сайгаки ушли с полей хозяйства Кошкодана в августе. Начались дожди, степь зазеленела и антилопе есть уже, чем кормиться. Но проблема в долгосрочной перспективе так и не решилась.

"Приезжали в мое хозяйство сенаторы, откровенно сказали, что пока решения вопроса с сайгаками нет. Да, поменяли министров сельского хозяйства и экологии. Возможно, решение назревает, но здесь два министерства должны договориться. Возместили ли мне ущерб? Нет, нет и еще раз нет. Мы сразу заявляли, давайте объявим ЧС, чтобы была возможность возместить фермерам ущерб. А наши чиновники как черт ладана боятся этого слова "ЧС", - сетует Сергей Кошкодан.

Беда в том, по мнению агрария, что нет методики оценки ущерба, нет никаких правил, которые бы регламентировали, что может считаться чрезвычайной ситуацией.

"На местах отсебятина какая-то получается. Нужен четкий механизм оценки ущерба, как по саранче, так и по сайге. Необходимо незамедлительно водить режим ЧС при таких обстоятельствах природного характера. Но само слово ЧС для наших властей огню подобно. А не надо бояться, надо решать проблему. Пока согласия нет, министерство экологии одно говорит, Минсельхоз другое. А мы страдаем", - эмоционально говорит аграрий.

Речь идет о просьбе фермеров разрешить промысловый отстрел сайгаков, чтобы контролировать их поголовье. Они ссылаются на советский опыт, когда охота на степную антилопу была разрешена. Однако есть и те аграрии, кто не считает отстрел выходом из ситуации. К примеру, глава крестьянского хозяйства в Аркалыке Ерден Сейтжанов не видит смысла в искусственном сокращении популяции сайгаков.

"Сколько лет мы восстанавливали популяцию сайги, поднимали поголовье. Степная антилопа под защитой государства, удалось восстановить численность животных, которых называют ровесниками мамонтов. Что остается дальше? Сколько денег государство вкладывало в восстановление и сохранение популяции и снова ее истреблять? Так что дать добро на отстрел – тоже не выход. Нужна помощь государства в охране полей в период миграции сайгаков. В советское время был не только промысловый отстрел сайги, но и охрана полей специальными бригадами. То есть государство помогало сохранить посевы. Если будет совместная работа фермера и государства, то можно экологично решить проблему с сайгаками", - считает Ерден Сейтжанов.

Аграрий знает, о чем говорит. В этом году его крестьянское хозяйство сильно пострадало от нашествия сайги. Спасти часть урожая удалось только благодаря объединению усилий крестьянских хозяйств, работники которых совместно гоняли антилопу с посевов.

"Для нас, мелких КХ, этот урон ощутимый. Если на наши клетки зайдет стадо из 5-10 тысяч голов всего на один день, мы потеряем до 70-80 процентов всего урожая. Можно поля списывать просто. В этом году у нас 30 процентов из 800 гектаров посевных территорий было ими съедено. Если бы мы сами не гоняли сайгу, то она бы все уничтожила. Но нам, мелким крестьянам, нужна помощь. Своих ресурсов просто не хватает", - говорит Сейтжанов.

На его полях тоже работала комиссия по оценке ущерба, была фото и видеофиксация, акты, однако компенсации аграрий тоже до сих пор не получил.

"На местном уровне в плане компенсации ничего нельзя сделать. Только при должной инициативе МСХ. Поэтому нужна поддержка от государства. Наша страна – производитель хлеба на международном уровне. Возьмите, например, Канаду, там государственный аппарат чутко реагирует на любые изменения ситуации в сельском хозяйстве. Отслеживают, реагируют, контролируют и помогают. У них все продумано, у нас слабовато в этом плане. Мы работаем в поле, обеспечиваем сельчан работой, берем кредит на развитие. Как эти кредиты потом обслуживать? Хотелось бы, чтобы государство помогало фермеру, чтобы мы не как сироты были в этой сфере. Чтобы теплее к нам относились, а не так, что наша хата с краю, ничего не знаю", - выразил свое мнение Сейтжанов.

Однако председатель Костанайской областной Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Александр Бородин считает, что и у государства нет таких ресурсов, чтобы помогать в охране полей. Поэтому, по его мнению, промысловый отстрел – единственный выход.

"Я считаю, что надо производить отстрел самцов-рогачей, как это делалось в советские годы. Тогда можно контролировать популяцию степной антилопы. Я с этим вопросом обратился к заместителю акима области, но прийти к общему решению не удалось. Основной довод – власти столько сил приложили, чтобы восстановить поголовье сайги. Но мы ведь не говорим о каком-то браконьерстве. Это будет цивилизованный промысловый отстрел, мясо будет поставляться в магазины. И населению хорошо, и аграрию легче", - говорит Бородин.

Ранее мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров предлагал другой вариант решения проблемы: сооружать водоемы в местах обитания сайги, сеять траву на их традиционных пастбищах, чтобы они не шли на посевы и запретить отстрел волков, чтобы естественным способом регулировать численность антилопы. Однако Александр Бородин считает, что такое предложение требует больших финансовых затрат со стороны государства и вряд ли осуществимо в ближайшем времени.