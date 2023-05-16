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Четыре суда упразднили в Шымкенте. Жителей просят два дня не тревожить судей
В Шымкенте закрыли суды четырёх районов. Граждан просят пару дней воздержаться от обращений с исками, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Президента Республики Казахстан за № 216 от 15 мая 2023 года по городу Шымкент упразднены Енбекшинский, Абайский, Аль-Фарабийский, Каратуский районные суды путём слияния и с созданием двух межрайонных судов: суда по гражданским делам и суда по уголовным делам", - сообщил председатель горсуда Ербол Рахимбеков в Facebook.
Межрайонный суд по гражданским делам в составе 34 судей будет дислоцироваться в зданиях бывших Енбекшинского и Абайского судов.
Приём исковых заявлений будет производится в здании Енбекшинского суда, рассмотрение дел в зависимости от места нахождения судьи, которому распределится дело.
Межрайонный уголовный суд будет располагаться по адресу улица Тыныбаева 42. В нём будут работать 17 судей.
"С целью оптимизации и для удобства населения в здании по улице Тыныбаева, 42 будут сконцентрированы все суды, к подсудности которых относятся уголовные дела, а именно: помимо вновь созданного межрайонного суда по уголовным делам, специализированный межрайонный суд по уголовным делам, который рассматривает дела по особо тяжким преступлениям; следственный суд. В этом же здании остается межрайонный суд по административным правонарушениям", - уточнил глава горсуда.
Экономический и специализированный административный суды передислоцируются в здание бывшего Аль-Фарабийского районного суда.
"В связи с переездом возможны проблемы с приёмом заявлений и документов и функционированием электронного документооборота, поэтому просим воздержаться два дня с обращением в суды города. Приложим все усилия для быстрого устранения всех недостатков", - заявил Рахимбеков.
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