Четыре суда упразднили в Шымкенте. Жителей просят два дня не тревожить судей

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В Шымкенте закрыли суды четырёх районов. Граждан просят пару дней воздержаться от обращений с исками, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Президента Республики Казахстан за № 216 от 15 мая 2023 года по городу Шымкент упразднены Енбекшинский, Абайский, Аль-Фарабийский, Каратуский районные суды путём слияния и с созданием двух межрайонных судов: суда по гражданским делам и суда по уголовным делам", - сообщил председатель горсуда Ербол Рахимбеков в Facebook.

Межрайонный суд по гражданским делам в составе 34 судей будет дислоцироваться в зданиях бывших Енбекшинского и Абайского судов.

Приём исковых заявлений будет производится в здании Енбекшинского суда, рассмотрение дел в зависимости от места нахождения судьи, которому распределится дело.

Межрайонный уголовный суд будет располагаться по адресу улица Тыныбаева 42. В нём будут работать 17 судей.

"С целью оптимизации и для удобства населения в здании по улице Тыныбаева, 42 будут сконцентрированы все суды, к подсудности которых относятся уголовные дела, а именно: помимо вновь созданного межрайонного суда по уголовным делам, специализированный межрайонный суд по уголовным делам, который рассматривает дела по особо тяжким преступлениям; следственный суд. В этом же здании остается межрайонный суд по административным правонарушениям", - уточнил глава горсуда.

Экономический и специализированный административный суды передислоцируются в здание бывшего Аль-Фарабийского районного суда.