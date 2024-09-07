Четыре спортсмена представят Кызылординскую область на Играх кочевников

В предстоящих Всемирных играх кочевников в Астане примут участие четыре кызылординских спортсмена. Они выступят по трём видам спорта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Проведение Всемирных игр кочевников в Казахстане является большим событием для нашей страны. Сегодня в Астане завершаются последние приготовления. Начало Игр с нетерпением ждут и спортсмены из Кызылординской области. Среди них мастер спорта по тогызкумалаку Бексултан Бостандыков, шабандоз Нурлыбек Аскаров, борцы Назерке Абильтаева и чемпионка мира и Азии Арайлым Оразбай. Девушка-палуан намерена принести Казахстану золото в весовой категории 76 кг.

"Участие в Играх возлагает на меня большую ответственность. Мы больше полугода усиленно готовились, были на сборах. Вместе с наставниками отрабатывали новые тактики. У казахских борцов есть известный и мой любимый приём – бросок через бедро. Сейчас мы изучаем тактики наших соперников. Моя главная задача – удачно выступить и завоевать золото. Думаю, наши болельщики будут гордиться нами", – говорит Арайлым.

Кокпаровец из Кызылорды Нурлыбек Аскаров также усиленно готовился к предстоящим Играм кочевников. Спортсмен успешно прошёл отборочный тур, подготовил своего тулпара. Нужно отметить, шабандозы Приаралья входят в тройку сильнейших по национальным видам конного спорта – кокпар, жамбы ату и теңге ілу. Большинство из них – спортсмены Жанакорганского района Кызылординской области.

Для Нурлыбека это вторые Всемирные игры кочевников. В 2018 году он успешно выступил в Кыргызстане в составе национальной сборной страны. Тогда кокпаровцы показали достойную игру, завоевали бронзовую медаль. По словам Нурлыбека, подготовка в предстоящим Играм длилась больше полугода, в основном тренировки проходили в Алматы. Теперь главная цель – золото.

"Всемирные игры кочевников – это большая поддержка для развития именно национальных видов спорта. Очень много молодых увлекаются конным спортом. Благодаря этому мероприятию у нас есть возможность наладить связь со спортсменами братских народов и обменяться с ними опытом. Надеюсь, мы оправдаем ожидания тренерского состава и покажем достойную игру", – отметил Нурлыбек Аскаров.

Делегация Кызылординской области тоже намерена удивить гостей Игр. Они организовали специальную программу, в рамках которой каждый сможет ознакомиться с историей региона и его культурным наследием.

"На территории, где пройдут Всемирные игры кочевников, есть специальное место для нашей области. Здесь мы поставили три юрты. В первой юрте мы будем показывать свои национальные обычаи, во второй организуем музей с историческими экспонатами. Гости третьей юрты смогут поближе ознакомиться с достижениями нашего региона. Также будут ярмарки с участием местных ремесленников и предпринимателей. Программа мероприятия содержательная", – сообщил заместитель руководителя управления физической культуры, спорта Кызылординской области Жигер Айекешов.

Фото: акимат Кызылординской области