Четыре схрона с оружием обнаружены при раскрытии наркопреступлений

В Жамбылской области полицейские обнаружили схрон с целым арсеналом оружия в одном из заброшенных зданий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. При этом оперативники занимались раскрытием наркопреступления.

"Полицейскими изъято полуавтоматическое гладкоствольное ружье Mossberg, два гладкоствольного ружья ИЖ-16, два обреза двуствольного ружья ТОЗ-16, четырехствольный пистолет ПБ-4 Оса, газовый пистолет Револьвер Reg agent, пистолет ПМ, светозвуковые гранаты и патроны. Обнаруженный пистолет Макарова был похищен со склада Департамента полиции во время январских событий", - сообщили в полиции.

По информации заместителя начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжана Амирханова, с начала года это уже четвертый схрон оружия, обнаруженный наркоборцами.

Буквально на днях в Таразе на территории мавзолея Тектурмас и в подвале недостроенного дома на улице Ниеткалиева обнаружены два схрона с газо-травматическими пистолетами, пистолетом “ПМ”, нарезным карабином Benelli САТ 13299, обрезом двуствольного охотничьего ружья, светошумовыми и газовыми гранатами, патронами.

"Некоторое из изъятого оружия числится похищенным со складов двух департаментов полиции и оружейного магазина в Алматы. В Талдыкоргане в ходе обыска в квартире наркосбытчика, в газовой духовке, был обнаружен пакет с наркотиками, осколочная граната и патроны. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся судебно-баллистические экспертизы", - отметили в правоохранительных органах.

В ведомстве напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, а также сообщение сведений о местонахождении оружия не преследуется законом, при непричастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.