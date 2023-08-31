Четыре школы открыли в Астане

В Астане в течение нового учебного года будут открыты 11 школ на 16 600 ученических мест. Четыре из них уже распахнули свои двери. Аким столицы Женис Касымбек и министр просвещения РК Гани Бейсембаев посетили ряд государственных и частных школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На территории действующей школы-лицея №59 построен корпус на 1 200 ученических мест (в две смены). Учебное заведение расположено в районе Есиль (улица Сауран, 5/1). На протяжении пяти лет в данной школе было трёхсменное обучение. За счёт строительства нового корпуса решён вопрос с трёхсменным обучением.

Также аким столицы и министр просвещения посетили среднюю школу №55. Здесь провели капитальный ремонт и благоустроили территорию.

Всего по городу капитальный и текущий ремонты проведены почти в 50 объектах образования (школы, детсады, колледжи).



Как отметил аким Астаны Женис Касымбек, по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в 2024- 2025 годах будет построено еще 24 объекта. Школы нового формата позволят создать почти 90 тысяч ученических мест (в две смены).

Также запланировано открытие Дворец школьников. пятиэтажное здание расположено по проспекту Туран, и строится за счет привлечения частных инвестиций. Площадь составляет 7500 квадратных метров, помимо спортивных и творческих залов будет 25-метровый бассейн. Кроме того, для большего охвата детей в течение трех лет планируем построить 15 Дворцов школьников. Пять из них начнём строить уже этой осенью.

Для строительства школ привлекают частные инвестиции. Двери в начале нового учебного года отрыли также международные школы Spectrum, Riviera International School by Quantum.

1 сентября в Казахстане впервые переступят порог школ около 382 тысяч детей, из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке. Отмечается, что в новом учебном году также будет обучаться рекордное количество выпускников, учащихся 11 классов – 188 900. Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 миллиона казахстанцев.

Сообщается также, что 55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах. До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест. Всего в стране функционируют 7700 организаций среднего образования.