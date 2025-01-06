Четыре с половиной часа спасали четырехлетнего малыша хирурги Акмолинской областной детской больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Nayzakokshe.

Эта жуткая история случилась 2 января нового года, когда в больницу экстренно доставили малолетнего зерендинца. Ребенок был истощен рвотой, сильными болями в животе. Рентген показал в кишечнике инородное тело.

По словам мамы, ещё 31 декабря она достала изо рта сына несколько магнитных шариков. Одноразовая рвота родителей не насторожила, и они решили, что просто новогоднее переедание. Но ребенку стало хуже и только на третий день его привезли в больницу.

"Малыша быстро обследовали, подняли в реанимацию для подготовки к экстренной операции. Ведь прошло время и инородные тела уже "разбежались" по толстому и тонкому кишечнику. Операцию проводил наш опытный врач, заведующий отделением Ернар Кожабеков. Я ассистировал.С помощью лапораскопической стойки, монитора нам удалось вытащить 39 магнитных шариков. За три дня они уже успели повредить кишечник, перфорировали его, или продырявили толстую и тонкую кишку. Что затрудняло ход операции. Поэтому она шла почти пять часов. К тому же на этой почве развился перитонит, гной из этих ран пролился в кишечник", - сказал детский хирург Салимжан Жакупов.

По информации врача, за полгода это уже третий случай. Но ранее были 12, 24 убийственных магнитов. В этот раз почти сорок.

Надо отдать должное детским хирургам, которые в очередной раз спасли ребенка от взрослой бесконтрольности.