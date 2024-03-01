Четыре проекта в газовой отрасли реализуют катарские инвесторы в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Окончательные условия сделки по реализации проектов в газовой сфере с катарским инвестором будут определены в течение двух месяцев. Об этом сообщили в Минэнерго РК, передаёт BaigeNews.kz.
1 марта в Астане состоялось совещание по реализации проектов в газовой отрасли с участием катарской компании Power International Holding UCC Holding.
В рамках государственного визита президента Казахстана в Катар 13-14 февраля компаниями QazaqGaz и Power International Holding UCC Holding подписаны обязывающие соглашения об основных условиях сделок с указанием основных коммерческих условий по совместной реализации следующих проектов:
- Строительство газоперерабатывающего завода мощностью один миллиард кубометров на месторождении Кашаган;
- Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 миллиарда кубометров на месторождении Кашаган;
- Строительство новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода "КС-14-Костанай";
- Строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент".
"Соглашения направлены на реализацию проектов, способствующих развитию газовой отрасли Казахстана. Проект строительства магистрального газопровода "КС-14 – Костанай" в Актюбинской и Костанайской областях имеет стратегическое значение и направлен на газификацию как населённых пунктов, так и крупных инвестиционных проектов в Костанайской области. Проект строительства второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" является важной газовой артерией, обеспечивающей газом южные и центральные регионы Казахстана. Строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане увеличит перерабатывающие мощности и ресурсную базу товарного газа в стране", - пояснили в Минэнерго.