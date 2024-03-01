Четыре проекта в газовой отрасли реализуют катарские инвесторы в Казахстане

Окончательные условия сделки по реализации проектов в газовой сфере с катарским инвестором будут определены в течение двух месяцев. Об этом сообщили в Минэнерго РК, передаёт BaigeNews.kz.

1 марта в Астане состоялось совещание по реализации проектов в газовой отрасли с участием катарской компании Power International Holding UCC Holding.

В рамках государственного визита президента Казахстана в Катар 13-14 февраля компаниями QazaqGaz и Power International Holding UCC Holding подписаны обязывающие соглашения об основных условиях сделок с указанием основных коммерческих условий по совместной реализации следующих проектов:

​Строительство газоперерабатывающего завода мощностью один миллиард кубометров на месторождении Кашаган; ​Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 миллиарда кубометров на месторождении Кашаган; Строительство новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода "КС-14-Костанай"; Строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент".