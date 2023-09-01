Четыре отдела упразднили в администрации Президента Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства подписал Указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации Президента войдут:
- Руководитель Администрации Президента;
- Секретарь Совета безопасности;
- Начальник Канцелярии Президента;
- помощники Президента;
- советники Президента;
- отделы Администрации Президента.
Согласно Указу учреждаются должности помощников Президента:
– по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
– по экономическим вопросам;
– по международным вопросам;
– по правовым вопросам;
– по вопросам науки и инноваций.
Должности заместителей Руководителя Администрации Президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации Президента.
Самое читаемое
- Стюардессу, погибшую при крушении самолета Евгения Пригожина, похоронили в Казахстане
- Трещит по швам: в Усть-Каменогорске может рухнуть памятник архитектуры со столетней историей
- "Акимат сказал - ищите квартиры": Жилищный скандал разгорелся в Петропавловске
- Токаев и Назарбаев переговорили по телефону с Лукашенко
- Максим Галкин назвал причину отмены своих концертов в Казахстане