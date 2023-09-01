Четыре отдела упразднили в администрации Президента Казахстана

Сегодня, 15:07

Сегодня, 15:07

Глава государства подписал Указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации Президента войдут:

- Руководитель Администрации Президента;

- Секретарь Совета безопасности;

- Начальник Канцелярии Президента;

- помощники Президента;

- советники Президента;

- отделы Администрации Президента.

Согласно Указу учреждаются должности помощников Президента:

– по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

– по экономическим вопросам;

– по международным вопросам;

– по правовым вопросам;

– по вопросам науки и инноваций.

Должности заместителей Руководителя Администрации Президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации Президента.