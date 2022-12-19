Четыре ОПГ занимались торговлей людьми в Казахстане

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В Астане проведено заседание Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми, передаёт BaigeNews.kz. В нем приняли участие руководители заинтересованных министерств и ведомств, а также представители Международной организации по миграции, Офиса программ ОБСЕ в Астане и неправительственных организаций.

Участники обсудили проект Закона "О противодействии торговле людьми", а также вопросы совершенствования законодательства в сфере защиты прав детей, рекомендации Доклада Госдепартамента США о борьбе с торговлей людьми, меры по выявлению фактов принудительного труда.

Глава ведомства сообщил, что в стране ежегодно возбуждается порядка 100 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. В текущем году пресечена преступная деятельность четырех организованных групп, занимавшихся торговлей людьми. Сейчас по поручению Президента страны МВД разрабатывается проект Закона "О противодействии торговле людьми". Он направлен на внесение новых определений; установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми; внедрение оценки рисков торговли людьми и порядка перенаправления жертв; определение роли НПО; закрепление прав жертв торговли людьми и другое.

Члены Комиссии обменялись мнениями, выработали рекомендации и подписали Протокол, содержащий конструктивные поручения.