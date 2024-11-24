Четыре легковых авто с людьми застряли в снегу в Жетысу
Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе двоих детей.
Сегодня, 22:51
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Сегодня, 22:51Сегодня, 22:51
125Фото: иллюстративное dzen.ru
Восемь человек спасли из снежного плена в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Алакольском районе, на участке республиканской автодороги Ушарал-станция Достык в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля с людьми. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали восемь человек, в том числе двух детей. Спасенные доставлены до ближайшего населенного пункта", —— говорится в сообщении.
Уточняется, что медицинская помощь людям не потребовалась.