Четыре легковых авто с людьми застряли в снегу в Жетысу

Восемь человек спасли из снежного плена в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Алакольском районе, на участке республиканской автодороги Ушарал-станция Достык в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля с людьми. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали восемь человек, в том числе двух детей. Спасенные доставлены до ближайшего населенного пункта", —— говорится в сообщении.