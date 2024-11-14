Четыре квартиры и собаку спасли от пожара в Акмолинской области

В городе Степняк района имени Биржан Сал в Акмолинской области произошел пожар в 4-квартирном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Прибыв на место вызова за считанные минуты, огнеборцы приступили к тушению пожара. Из горящей квартиры пожарные вынесли собаку и один газовый баллон", - говорится в сообщении.

После того как мохнатый был спасен, а угроза взрыва устранена, пожарные локализовали и вскоре ликвидировали возгорание. Таким образом от огня были спасены сразу четыре квартиры.

"Узнав, что в доме находится собака, я незамедлительно приступил к поискам и вынес её на свежий воздух. Ведь для нас важна каждая жизнь!" - поделился командир отделения ПЧ-21 г. Степняк Азамат Байсымаков.

Напомним, ранее газовый баллон едва не взорвался при тушении пожара в Семее.