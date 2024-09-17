Четыре крупных ЖК близ Алматы остались без света и воды
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Крупные жилые массивы рядом с Алматы обесточены из-за долгов. В акимате сообщили, как будут решать проблему, передаёт BaigeNews.kz.
"В Иргелинском и Айтейском сельских округах, а также в Каскелене временно ограничена подача электроэнергии в ряде жилых массивов и комплексов: ЖМ "Асыл Арман", ЖК "Омирзак", ЖК "Карлыгаш", ЖК "Алтын ауыл". Отключение электроэнергии и воды связано с наличием крупной задолженности перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт" со стороны обслуживающих организаций ТОО "BeyAzhTrans" (278 164 019 тенге) и ГКП "Таусамалы кызмет" (14 000 000 тенге)", - сообщили в акимате Алматинской области.
Местные исполнительные органы ведут работу с руководством ТОО "BeyAzhTrans" по скорейшему урегулированию ситуации с задолженностью и восстановлению электроснабжения.
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