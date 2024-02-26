Четыре команды из Казахстана отправятся в Хьюстон на чемпионат мира по робототехнике

В Астане завершился крупнейший в центральной Азии чемпионат по робототехнике. В нём приняли участие более 3 000 школьников из пяти стран. За звание лучших боролись 200 команд, получивших квоты в ходе отборочных чемпионатов по Казахстану и за его пределами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Чемпионат проходил в трёх возрастных категориях в рамках всемирной программы FIRST: FLL Explore (6-10 лет), FLL Challenge (10-16 лет) и FIRST Tech Challenge (12-18 лет). Помимо игры роботов, состязание включало конкурс инновационных проектов и судейские сессии.

В возрастной категории 6-10 лет путёвку в американский Хьюстон выиграла команда столичной школы Quantum STEM School "IQRobots". Первое место заняла команда "Очень умелые капибары" школы LEAS Алматы, второе – команда "Billion team" школы Robopark из Экибастуза, третье – команда "Ренессанс" школы Сатурн (Павлодар).

В возрастной категории от 10 до 16 лет путёвку в Хьюстон получила команда "Shym Side" из Шымкента. I место – команда "Stay Hydrated" БИЛ Астана, II – команда "Toro doro" 125 High School Уральск, III – команда "Ro alemi" БИЛ Семей.

В категории от 12 до 18 лет путёвки в Хьюстон выиграли две команды: "Bolt.m3" РФМШ, "Yaku" НИШ ФМН из Алматы.

В Лондон отправятся команды "Жамакаев" НИШ ФМН Алматы, "124" школы №124 Алматы, "Queue" БИЛ Алматы.

Индивидуальные приглашения в Хьюстон, согласно всемирному рейтингу выдающихся школьников Dean’s list, получили: Айша Алмат из команды "Quant" (Астана) и Томирис Онгарбек из команды "124" (Алматы).

Также по результатам очных интервью выделено 28 грантов для обучения в казахстанских и зарубежных вузах.