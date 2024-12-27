В Энгельберге (Швейцария) стартует этап Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Казахстан на международном турнире представят четыре спортсмена, передаёт BaigeNews.kz.

На старт выйдут Никита Девяткин, Сабиржан Муминов, Святослав Назаренко и Магжан Аманкельдыулы.