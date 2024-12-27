Четыре казахстанца выступят на Кубке Азии по прыжкам на лыжах с трамплина
Соревнования стартовали в Швейцарии.
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
35Фото: olympic.kz
В Энгельберге (Швейцария) стартует этап Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Казахстан на международном турнире представят четыре спортсмена, передаёт BaigeNews.kz.
На старт выйдут Никита Девяткин, Сабиржан Муминов, Святослав Назаренко и Магжан Аманкельдыулы.
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