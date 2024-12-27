  • 27 Декабря, 21:52
  • BAIGENEWS

Четыре казахстанца выступят на Кубке Азии по прыжкам на лыжах с трамплина

Соревнования стартовали в Швейцарии.

Сегодня, 21:45
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
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Фото: olympic.kz

В Энгельберге (Швейцария) стартует этап Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Казахстан на международном турнире представят четыре спортсмена, передаёт BaigeNews.kz.

На старт выйдут Никита Девяткин, Сабиржан Муминов, Святослав Назаренко и Магжан Аманкельдыулы. 

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