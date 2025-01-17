  • 17 Января, 21:44
  • BAIGENEWS

Четыре казахстанца выступят на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах

Об этом сообщили в Национальном Олимпийском комитете РК.

Сегодня, 20:52
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52
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Фото: НОК РК

17 января в Закопане (Польша) стартует этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Тренерский штаб команды Казахстана заявил на него четырех спортсменов. На ЭКМ выступят Илья Мизерных, Данил Васильев, Сабиржан Муминов, Святослав Назаренко. 

17 января пройдет квалификационный раунд. В нем примут участие 57 атлетов. 

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