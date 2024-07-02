Четыре каши на восемь детей: почему не кормили малышей в детсаду в Актау
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В одном из детских садов Актау экономили на обедах для воспитанников. В Сеть попало видео, на котором запечатлено, как на столы в группе ставят в два раза меньше еды, чем положено. Инцидент прокомментировали в Управлении образования региона, передаёт BaigeNews.kz.
В подписи к ролику говорится, что дело было в детском саду №29, расположенном в 9-м микрорайоне.
"На завтрак 12 детям дали всего пять порций еды, вечером уже четыре порции каши. Кто успел, тот и забрал тарелки, а кто не успел - сидели и смотрели, как кушают другие", - говорилось в сообщении.
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В Управлении заявили, что получили разъяснение от воспитателя группы.
"Она пояснила, что завтрак дети ели нерегулярно, поэтому еда оставалась. К воспитателю была применена дисциплинарная мера. В связи со случившимся администрация ясли-сада встретилась с родителями и извинилась. Однако при городском отделе образования создана специальная комиссия, проводится работа по изучению произошедшего. По заключению комиссии будут приняты соответствующие меры", - сообщили в ведомстве.
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