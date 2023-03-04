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  • Четыре иностранца погибли в ДТП с КамАЗом в Актюбинской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 18:16
48
Сегодня, 18:16
48
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Четыре иностранца погибли в ДТП с КамАЗом в Актюбинской области

Смертельное ДТП с участием КамАЗа и легкового авто Cobalt произошло на северной объездной дороге в Актюбинской области передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По данным полиции, авария случилась 4 марта.

"Водитель легковушки и трое пассажира, все граждане Республики Узбекистан, погибли на месте происшествия.Начато досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства ДТП", — говорится в сообщении.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:16
48
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